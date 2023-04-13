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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsunspor'a önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor'u tebrik etti.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 10:57 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsunspor'a önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum
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Samsunspor, dün akşam Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne 2-0 kaybetmesi ile birlikte liglerin bitmesine 6 maç kala şampiyonluğunu ilan ederek, Süper Lig'e yükseldi. Türkiye profesyonel liglerinin en erken şampiyon olan takımı unvanını da eline geçiren Samsunspor'u, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Samsunspor'a önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum"

Kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "11 yıl aradan sonra yeniden Spor Toto Süper Lig'e dönen Samsunspor'u, tüm taraftarını ve Samsunlu kardeşlerimi tebrik ediyor, şimdiden önümüzdeki sezonda başarılar diliyorum" dedi.

Erdoğan'ın paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak, teşekkür etti.

11 yıl aranın ardından Süper Lig'e geri dönen Samsunspor, dün akşam ve bugün sosyal medyada on binlerce etkileşim alarak Türkiye gündeminde 1. sırada yer aldı.

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