Cumhurbaşkanı Erdoğan Şenol Güneş'i tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevini üstlenen Şenol Güneş’i telefon ile arayarak tebrik etti.
Telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şenol Güneş’e yeni görevinde başarı dileklerini iletti.
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