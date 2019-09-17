Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye ve Sevilay'ı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda dünya ikincisi olan Sümeyye Boyacı ve üçüncü Sevilay Öztürk'ü kabul etti.