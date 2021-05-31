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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süper Lig'i taraftarlarla oynamayı ümit ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Futbolseverlere müjdeyi veren Erdoğan, 'Süper Lig'i önümüzdeki sezon seyirci oynatmayı ümit ediyoruz.' diye konuştu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:33 - Güncelleme: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 20:33
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Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeli haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 'i önümüzdeki sezon seyircili oynatmayı istediklerini vurguladı şu ifadeleri kullandı:

"Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirdiğimiz Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz."

Öte yandan Başkan Erdoğan, "Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir." dedi.

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