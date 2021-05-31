Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan futbolseverlere müjdeli haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig 'i önümüzdeki sezon seyircili oynatmayı istediklerini vurguladı şu ifadeleri kullandı:
"Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleştirdiğimiz Süper Lig'i, gelecek sezon seyircili bir şekilde gerçekleştirebilmeyi ümit ediyoruz."
Öte yandan Başkan Erdoğan, "Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren gerçekleştirebileceklerdir." dedi.