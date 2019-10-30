Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar askerimizi selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bunların durumu bu. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Bunların durumu bu. Tablo bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, selamımıza da ara vermeyeceğiz. Selam bütün Mehmetçik'imize" diyerek asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.