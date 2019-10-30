19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7337
  • 6,3707
  • 275.587
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asker selamı' tepkisi: Asker selamından korkuyorlar, zavallılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada futboldaki ‘asker selamı’ konusuna da değindi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar askerimizi selamlayan sporcularımızdan korkacak kadar zavallıdır. Bunların durumu bu. Bir kız tekvandocumuz şampiyon oluyor, asker selamını çakıyor, bunlar korkuyor. Bunların durumu bu. Tablo bu. Onun için biz durmadan kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz, selamımıza da ara vermeyeceğiz. Selam bütün Mehmetçik'imize" diyerek asker selamı verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri salonda uzun süre alkışlandı.

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet´in 96. yılına özel video

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

MSB açıkladı: Görüşmeler tamamlandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

29 Ekim'i kana bulayacaklardı! 21 ilde 100 kişi yakalandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

Bakan Akar açıkladı: Büyük ölçüde mutabakat sağlandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

25 yıl sığınakta gizlenmiş... Yakalandı

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

İBB'nin tartışmalı kararına tepki: Hala inanamıyoruz

Destek yağdı! Meghan Markle’a açık mektup

Destek yağdı! Meghan Markle’a açık mektup

40 gramlık altın takıyı yedi

40 gramlık altın takıyı yedi
 

POPÜLER HABERLER

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

´´Tüm dünyaya sesleniyorum!´´ dedi, ABD´ye sert tepki gösterdi: Atılan adımı tanımıyoruz

Sigortacılık 800 yıl önce burada başlamış

Sigortacılık 800 yıl önce burada başlamış

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Yeni Game of Thrones dizisinin adı açıklandı

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

Tarihi milattan önceye dayanıyor! Dünyada bir ilk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA