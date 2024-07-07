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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a moral ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Berlin'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın kıyafetlerindeki kırmızı beyaz detaylar dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşma sonrası soyunma odasını ziyaret etti.

7 Temmuz 2024 Pazar 01:18 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a moral ziyareti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e geldi.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e gelen Başkan Erdoğan'ı, Berlin Havalimanı'nda, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve diğer ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Berlin'e geldi.

STADYUMA GİRİŞ YAPTI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Berlin Olimpiyat Stadına giriş yaptı.

TARAFTARLARI SELAMLADI

A Milli Takım'a destek için Berlin Olimpiyat Stadyumu'na giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk taraftarları selamladı.

KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı tribünden izledi.

TÜRK TARAFTARLARDAN SEVGİ SELİ

Protokol tribününe gelişi sırasında Türk taraftarlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Başkan Erdoğan da taraftarlara selamlayarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ısınma hareketlerini tamamlayan ve soyunma odasına dönen milli futbolcuları da selamladı.

SOYUNMA ODASINDA ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Hollanda ile Türkiye takımlarının, Berlin Olimpiyat Stadyumu'ndaki karşılaşması sonrası Milli futbolcuları soyunma odasında ziyaret etti.

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