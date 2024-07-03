Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.#BizimÇocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. ������������ ⚽️— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 2, 2024