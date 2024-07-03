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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'ı tebrik etti.

3 Temmuz 2024 Çarşamba 00:11 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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