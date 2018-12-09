Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Şampiyonu'na tebrik
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın, Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla Kulüp Başkanı Osman Demren'e tebrik telgrafı gönderdi..
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaşan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e bir telgraf göndererek tebriklerini iletti.
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