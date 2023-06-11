Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fenerbahçe'ye tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanan Fenerbahçe Spor Kulübü'nü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "2023 Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonluğu'na ulaşan Fenerbahçe'yi, tüm taraftarını ve Fenerbahçe camiasını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması sebebiyle yaptığı paylaşımında "Tebrikler Fenerbahçe" yazılı ve yıldız oyuncu Arda Güler'in de bulunduğu görsele de yer verdi.