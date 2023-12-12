Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halil Umut Meler için açıklama: Şiddete izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hakem Halil Umut Meler'e saldırının ardından sosyal medyadan açıklama yaptı.

Erdoğan açıklamasında "Bu akşam oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakası sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının devamında "Spor, barış ve kardeşlik demektir. Spor şiddetle bağdaşmaz. Şiddetin Türk sporunun içinde barınmasına asla izin vermeyeceğiz." ifadelerin yer aldı.