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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadın voleybol takımına tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa üçüncüsü olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

DHA4 Eylül 2021 Cumartesi 21:07 - Güncelleme: 4 Eylül 2021 Cumartesi 21:07
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da gerçekleşen Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda üçüncülük maçında Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek bronz madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"CEV 2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak bizleri gururlandıran A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızı gönülden tebrik ediyorum. Son ana kadar mücadeleyi bırakmayan Filenin Sultanları'na tüm Türkiye adına şükranlarımı sunuyorum."

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