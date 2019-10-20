Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular ile sohbet etti. Gerçekleşen sohbetin ardından futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.
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