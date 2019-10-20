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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kasımpaşa'ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayserispor maçı için kentte bulunan Kasımpaşalı futbolcularla bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kasımpaşa yönetimi, teknik heyeti ve futbolcular ile sohbet etti. Gerçekleşen sohbetin ardından futbolcular, 53 numaralı forma hediye ettikleri Recep Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirdiler.
 

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