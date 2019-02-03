Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medipol Başakşehir açıklaması

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasını en yakın rakibi Galatasaray'ın 8 puan önünde ilk sırada bulunan Medipol Başakşehir'in başarısıyla ilgili konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Özel" programı ile Serdar Karagöz ve Sermin Baysal Ata moderatörlüğündeki TRT ortak yayına konuk oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başakşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde kurduğum bir takım. Başakşehir Futbol Kulübü, oldukça başarılı bir şekilde gidiyor." dedi.

"BAŞAKŞEHİR İLE ÖVÜNÜYORUM"

Ligdeki durumuyla ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün deplasmanda da 3-0 kazanmış. Başakşehir çok çok iyi, önde de gidiyor. Başakşehir ile övünüyorum. Çünkü, benim kurduğum bir takım. O Başakşehir tırmandı ve ta buralara kadar geldi." yorumunu yaptı.

Medipol Başakşehi, 20 haftası geride kalan Süper Lig'de 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan topladı ve ikinci sıradaki Galatasaray'ın 8, üçüncü sıradaki Beşiktaş'ın ise 11 puan önünde lider konumda bulunuyor.

(Sporx)