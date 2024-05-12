Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mete Gazoz'a tebrik mesajı

Milli sporcu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nın klasik yay erkekler finalinde Slovenya'dan Den Habjan Malavasic'i yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Mete Gazoz'u tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Açık Hava Avrupa Okçuluk Şampiyonu olan millî okçumuz Mete Gazoz'u canıgönülden tebrik ediyorum. Olimpiyat ve Dünya Şampiyonluklarına Avrupa Şampiyonluğu'nu da ekleyerek bizlere büyük bir gurur yaşatan Mete Gazoz'un başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.