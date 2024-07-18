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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu sosyal medya hesabından tebrik etti.

18 Temmuz 2024 Perşembe 23:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na tebrik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum.

Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

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