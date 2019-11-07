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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın asker selamına açtığı soruşturmaya tepki göstererek, 'UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Siz ne zaman Türkiye'ye karşı dürüst oldunuz?' ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın asker selamına açtığı soruşturmaya tepki göstererek şunları söyledi:
 
"Sporcularımız sistematik linç kampanyası ile karşı karşıyadır. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımız için disiplin soruşturmaları yapılıyor. UEFA'nın Milli Takımımıza ve kulüplerimize yönelik haksız siyasi tavrını reddediyoruz. Türk sporcuların Mehmetçik'le dayanışma sergilemesine provokatif politik davranış nitelemesi çifte standarttan öte aleni bir hukuksuzluktur.
 
Görevi spor müsabakaları düzenlemek olan kurumların bu sürece aynı hoyratlıkla dahil olmasının hiçbir amacı yoktur. Gol attıktan sonra asker selamı veren sporcularımızla ilgili akla hayale gelmedik eleştirile hatta dişilin soruşturmaları yapılıyor. Bu aleni bir hukuksuzluktur. UEFA'nın haksız ve siyasi tavrını reddediyoruz. Olay Türkiye, Türkiye'nin sporcuları olunca hava değişiyor. Bu da UEFA'nın bir an önce bu yanlıştan dönmesini gerektiriyor. Yanlış kararlarıyla sporun daha fazla siyasallaşmasına fırsat vermemeleri gerekiyor."
 
 

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