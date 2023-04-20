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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e atama müjdesi

20 Nisan 2023 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan Spor Müşavirliği'ne atandı.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 10:20 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e atama müjdesi
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Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Müşavirliği'ne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'deki kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan Spor Müşavirliği'ne atandı.

Milli güreşçi, sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkese Günaydın. Avrupa Şampiyonası final öncesi güne çok güzel bir haberle başladım. İnşallah bu güzel haberlerinin akşamında 6. kez Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırır istiklal marşımızı okutturmak nasip olur." ifadelerini kullandı. Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

  • Yasemin Adar Yiğit
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
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