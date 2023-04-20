Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasemin Adar Yiğit'e atama müjdesi

Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit, Spor Müşavirliği'ne atandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Resmi Gazete'deki kararname ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda bulunan Spor Müşavirliği'ne atandı.

Milli güreşçi, sosyal medya hesabında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Herkese Günaydın. Avrupa Şampiyonası final öncesi güne çok güzel bir haberle başladım. İnşallah bu güzel haberlerinin akşamında 6. kez Avrupa şampiyonu olarak bayrağımızı dalgalandırır istiklal marşımızı okutturmak nasip olur." ifadelerini kullandı. Milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.