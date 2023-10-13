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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 6. maçında deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderliğe yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

IHA13 Ekim 2023 Cuma 01:22 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
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A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda deplasmanda Hırvatistan'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Maçın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ay-yıldızlı ekibi telefonla arayarak tebrik etti. Erdoğan, ilk olarak kaptan Hakan Çalhanoğlu ile görüşerek, "Tebrik ediyorum. Gerçekten zor da olsa güzel bir netice oldu. Şimdi artık lider konuma da geçtik. Bu hafta Letonya'yı da Konya'da mağlup etmemiz halinde sonucu almış oluyoruz" dedi.

Çalhanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür edip, 'Hocamız da burada' dedi ve sözü Montella'ya bıraktı. İtalyan teknik adam da, "Benim için çok büyük bir onur Türkiye'yi futbolda temsil etmek. Hepimiz gururluyuz böyle bir galibiyet aldığımız için" diye konuştu.

Erdoğan ise "Tebrik ediyoruz" dedikten sonra İtalyanca "Grazie (Teşekkürler)" dedi. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de soyunma odasına gelerek millileri tebrik etti.

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