Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 3), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 3) ile Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk (solda) de yer aldı.