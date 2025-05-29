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Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı Dolmabahçe'de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024-2025 sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Galatasaray Futbol takımı oyuncuları ve teknik heyetini, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. İşte detaylar....

AA29 Mayıs 2025 Perşembe 15:34 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı Dolmabahçe'de kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray futbol takımı oyuncularını ve teknik heyeti, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç (sağ 3), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek (sol 3) ile Galatasaray Kulübü Teknik Direktörü Okan Buruk (solda) de yer aldı.

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