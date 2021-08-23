Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan madalyalı sporcularla bir araya geldi

AA 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:29 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 22:30

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan milli sporcular ile akşam yemeğinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkeyi gururla temsil eden sporcular ve onları yetiştiren değerli aileleri ve antrenörleriyle bir araya gelmekten şahsı ve eşi Emine Erdoğan'ın büyük bir gurur duyduğunu belirtti.

Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 2020 Olimpiyatları'nın bu sene Japonya'nın ev sahipliğinde başarıyla gerçekleştirildiğini anımsatan Erdoğan, Tokyo 2020'nin salgın ortamında seyircisiz düzenlenen ilk olimpiyatlar olmasının yanında, Türk sporcularının elde ettiği başarılar bakımından da hafızalara kazındığını söyledi.

Dünyanın hemen her ülkesinden yaklaşık 11 bin sporcunun katıldığı bu dev spor organizasyonda Türkiye'nin 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz ile toplamda 13 madalya kazanarak büyük bir rekora imza attığını anımsatan Erdoğan, madalya sayısı itibarıyla Tokyo 2020'nin 1936'dan beri katıldıkları olimpiyatlar arasında en fazla madalya kazandıkları olimpiyat olduğunu ifade etti.

Tokyo 2020'nin sadece madalya açısından değil, kadın sporcuların elde ettiği madalya sayısı bakımından da tarihe geçtiğini vurgulayan Erdoğan, kazanılan 13 madalyadan 5'inin kadın sporcular tarafından ülkeye getirildiğini hatırlattı.

Olimpiyat tarihinde, Türkiye'nin jimnastik, okçuluk ve karate branşlarında ilk kez madalya kazanma sevincini yaşadıklarını vurgulayan Erdoğan, altın, gümüş ve bronz madalya alan sporcuları isim isim sayarak, tebrik etti.

"108 SPORCUMUZUN HER BİRİ TAKDİRİ HAK ETMEKTEDİR"



Sporculara, Tokyo'da ülke adına mücadele ederlerken dualarla destek verdiklerini anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sizler sadece madalya kazanmadınız, aynı zamanda yediden yetmişe milletin tamamının gönlünü de kazandınız. Elde ettiğiniz başarılarla gençlerimiz için adeta bir ümit kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor bir dönemde, Tokyo'dan gelen güzel haberlerle milletimize büyük bir heyecan yaşattınız. Başarılarınızla 84 milyonu birleştirdiğiniz, bizlere unutulmaz bir gurur yaşattığınız için her birinize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Olimpiyatlarda ülkemizi temsilen katılan 108 sporcumuzun her biri takdiri hak etmektedir. Her şeyden önce pek çok aşamadan geçerek, milli takıma seçilmek hemen her sporcunun hayalini kurduğu büyük bir onurdur. Tokyo 2020'de Türkiye'yi temsil eden sporcularımızın her biri, bizim nazarımızda işte bu şerefe kavuşmuş kahramanlardır. Ayrıca madalya kazansın, kazanmasın sporcularımızın hepsi göğüslerinde taşıdıkları ay yıldıza layık olabilmek adına son saniyeye kadar mücadeleden vazgeçmemiş, ellerinden gelenin en iyisini yapmanın çabasında olmuşlardır."

Erdoğan, bu sene Türk sporcuların olimpiyatlarda sadece başarılarıyla değil, mücadeleleri ve centilmenlikleriyle de kendilerinden söz ettirdiklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, olimpiyat takımındaki tüm sporculara emekleri, gayretleri ve samimi eforları için teşekkür ve tebriklerini iletti.

Sporcuları yetiştiren antrenörleri, sağlık personeli ve yöneticileri de tebrik eden Erdoğan, "Sporcularımızın branşlarının en iyisi olmak ve gelecek olimpiyatlarda hedeflerine varmak için şimdiden çalışmaya başlayacaklarına inanıyorum. Bizler de kendilerini her aşamada desteklemeyi sürdüreceğiz. Bu vesileyle yarın başlayacak Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza Rabbimden muvaffakiyetler niyaz ediyorum. Sizlerin elde ettiği tarihi başarının benzerini inşallah 13 branşta yarışacak 87 paralimpik milli sporcumuzdan da beklediğimizi ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Gençliğinde futbola gönül vermiş, daha sonra sporla bağını hiç koparmamış bir büyükleri olarak bir gerçeği ifade etmek istediğini söyleyen Erdoğan, hayatta hiçbir başarının tesadüf eseri ortaya çıkmadığını, elde edilen her başarının arkasında gayret ve fedakarlığın olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Busenaz kızımızın dediği gibi 'bir hayale verilen 10 yıllar' vardır. Başarı, şansın değil emeğin, inancın, mücadelenin, alından dökülen, sırttan akan terin ürünüdür. Bunun yanında başarı, sporcusuyla hocasıyla ailesiyle okuluyla kulübüyle federasyonuyla bakanlığıyla topyekun bir iş birliğinin sonucudur. Kiminiz ailenizin teşvikiyle spora başladınız, kiminiz okulunuzda beden eğitimi hocanız tarafından keşfedildiniz. Mete, babasının keşfiyle bu yola koyulan bir sporcumuz, Mete'ye farklı bakıyorum.

Mete aynı zamanda tarihi bugüne taşıyan bir gencimiz oldu. Bizim ecdat biliyorsunuz, okçulukta bambaşkaydı. Şimdi Mete okçuluğu böylece yeni nesillere sevdirecek olan bir idol olmuştur. Kiminiz bir başka efsanevi ismi örnek aldığınız için bu yola koyuldunuz ama bugünkü noktaya bireysel gayretleriniz yanında, ailenizin, kulübünüzün, federasyon ve bakanlığımızın sağladığı katkılarla ulaştınız.

Başarıya giden zorlu süreçte, sizinle aynı hedefe kilitlenen, aynı ideale inanan ve size güvenen insanlar ve kurumların desteğini yanınızda buldunuz. Sporda başarıyı, ferdi bir çabanın ötesinde sporcudan devlete uzanan zincirin uyumunun neticesi olarak görüyoruz. Türkiye'nin daha önce sınırlı varlık gösterdiği spor dalları başta olmak üzere hemen her branşta atağa kalkmasının sebebi, sizlerin emeği yanında bu zincirin halkalarında kopukluk olmamasıdır."