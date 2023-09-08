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Spor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Taha Akgül'e destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Güreş Şampiyonası'nın hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı'nın kaptanı Taha Akgül ile telefonda görüştü. Erdoğan, madalya beklediği milli sporcuya 'Bir aksilik olmasın ha!' diyerek esprili bir şekilde başarı dileklerini iletti.

8 Eylül 2023 Cuma 12:08 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Taha Akgül'e destek
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Osman Aşkın Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımı'nı Elmadağ Kamp Eğitim Merkezi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü. Erdoğan, altın madalya beklediği milli güreşçiye "Bir aksilik olmasın ha!" diyerek başarı temennisinde bulundu. Taha ise "İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım." cevabını verdi.

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda 2024 Paris Olimpiyatları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi.

Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini istedi. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah." ifadesini kullanması gülümsetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.

Öte yandan Bak, güreşçiler ve antrenörlerle sohbet ederek şampiyona hazırlıklarına ilişkin bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın ziyaretinde Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ve Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu yer aldı.

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