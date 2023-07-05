İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Temmuz 2023 Çarşamba / 17 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0941
  • EURO
    28,4437
  • ALTIN
    1618.67
  • BIST100
    5914.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti
Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ı kabul etti.

AA5 Temmuz 2023 Çarşamba 11:28 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TVF Başkanı Üstündağ'ı kabul etti
ABONE OL

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, TVF Başkanı Üstündağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a "hayırlı olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz da TVF Başkanı Üstündağ'ı ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

Üstündağ, görüşmeye ilişkin açıklamasında "Sayın Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ettik. Kendisi, Erkekler Avrupa Altın Ligi'nde yaşadığımız şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek bizlere tebriklerini iletti. Çeyrek finale yükselme başarısı gösterdiğimiz Kadınlar Milletler Ligi'ni de yakından takip ettiğini, 'Filenin Sultanları'na şampiyonluk yolunda güveninin sonsuz olduğunu söyledi. Sayın Yılmaz'a göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kabulde, TVF Başkanı Üstündağ, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a adının yazılı olduğu milli takım forması ve özel yapım Türk bayrağı tablosu takdim etti.

  • Cevdet Yılmaz
  • Mehmet Akif Üstündağ
  • Voleybol

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.