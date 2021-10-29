Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda ilk gün sona erdi

DHA 29 Ekim 2021 Cuma 21:20 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 21:20

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Dış İşleri Bakanlığı ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği işbirliğinde, İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından organize edilen ve DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı Dolmabahçe Sarayı önünden start aldı. 97 tekne ile ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcunun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı önünde törenle başladı. Sporcuların rüzgarla birlikte parkurda zorlu bir mücadele sürdürdüğü yarış, Ataköy Marina'da son buldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, izleyiciler Galataport İstanbul'da etkinliği daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı yakaladılar. Organizasyon, 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek

KÜLTÜR VE TURİZM BAKAN YARDIMCISI ALPASLAN: ETKİNLİĞİN; ÜLKEMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ, TURİZMİMİZ VE SPORUMUZ ADINA HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşunun ardından korna çalınmasıyla başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice Cumhuriyet bayramlarına ülkemiz ulaşsın diyorum. Bugün çok güzel bir sportif etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yarış başladı, güzel bir etkinlik olacak. Pandemi döneminde bazı aksaklıklar olmuştu ama bugün iyi bir katılımla yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Üç gün boyunca İstanbullulara yelken şöleni izlettireceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Etkinliğin; ülkemiz, kültürümüz, turizmimiz ve sporumuz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" diye konuştu.

İSTANBUL AÇIKDENİZ YAT YARIŞ KULÜBÜ BAŞKANI EKREM YEMLİHAOĞLU: ORGANİZASYONUN ÜLKE TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUM

Organizasyonun ülke tanıtımına katkı sağlayacağına inandığını belirten İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, 'İstanbul etabı ile 2. yılını tamamlayacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Bu organizasyonla ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz' ifadelerini kullandı.

3 GÜN SÜRECEK

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.