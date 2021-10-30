Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı İstanbul etabı start aldı

30 Ekim 2021 Cumartesi 12:50 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 12:50

97 teknenin ve ulusal ve uluslararası 800'ü aşkın sporcunun yarıştığı Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın İstanbul etabı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten ve İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu'nun katılımıyla Dolmabahçe Sarayı önünde törenle başladı.

Atatürk ve silah arkadaşları onuruna saygı duruşunun ardından korna çalınmasıyla başlayan törende konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice Cumhuriyet bayramlarına ülkemiz ulaşsın diyorum. Bugün çok güzel bir sportif etkinlik gerçekleştiriyoruz. Yarış başladı, güzel bir etkinlik olacak. Pandemi döneminde bazı aksaklıklar olmuştu ama bugün iyi bir katılımla yarışmayı gerçekleştiriyoruz. Üç gün boyunca İstanbullulara yelken şöleni izlettireceğiz. Tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Etkinliğin ülkemiz, kültürümüz, turizmimiz ve sporumuz adına hayırlı olmasını diliyorum. Tekrar Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum" dedi.

İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da 'İstanbul etabı ile 2. yılını tamamlayacak Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları'nı temelde bir spor organizasyonu görmekle birlikte aslında dokunduğumuz başka noktalar olması hususuna çok dikkat ediyoruz. Bu organizasyonla ülke tanıtımına katkı sağlayacağına, yurtdışı yarışmacılarla ve yurtdışı medyayla bu yarışın büyük ilgi çekeceğine inanıyor ve bu yolda çalışıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın ana sponsoru DHL Express Türkiye CEO'su Mustafa Tonguç 'Türkiye'de hizmet verdiğimiz 40 yıl boyunca, ihracat ürünlerimizi dünyaya taşıyarak Türkiye'nin tanıtımı açısından aktif bir rol oynamaya gayret ettik ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacak projelerde yer aldık. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımına hizmet edecek bu müsabakanın ana sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz' dedi.

Dünyanın en özel destinasyonlarından göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde kıtalararası mücadele verdiği yarış boyunca, İstanbul'un tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası yarışçılara eşlik etti. Sporcuların rüzgarla birlikte parkurda zorlu bir mücadele sürdürdüğü yarış, Ataköy Marina'da son buldu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleşen yarışın Dolmabahçe - Anadolu Hisarı arasındaki Boğaz parkurunda, izleyiciler Galataport İstanbul'da etkinliği daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı yakaladılar.

Cumhuriyet Kupası Kesin Sonuçlar

Dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasındaki muhteşem parkurda Cumhuriyet Kupası için yarıştı. İstanbul etabı Cumhuriyet Kupası 29 Ekim Cuma akşamı Ataköy Marina Yarış Köyü'nde düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Cumhuriyet Kupası

IRC 0 sınıfı

1. Levent Peynirci yönetimindeki ENKA CHEESE

2. Hasan Utku Çetiner yönetimindeki MESA SAILING TEAM-SHAK SHUKA

3. Murat Anılır yönetimindeki DHO TAYFA

IRC 1 sınıfı

1. Hüseyin Levent Özgen yönetimindeki TRAMOLA SAILING TEAM-HEDEF YELKEN

2. Celal Tümşen yönetimindeki AKPA CHEMICALS.

3. Ali Tezdiker yönetimindeki BORUSAN RACING EVOLUTION

IRC 2 sınıfı

1. Güney Kaptan yönetimindeki AKKİM KİMYA CHEESE

2. Onur Bilgen yönetimindeki LOGO

3. Semih Pekyörür yönetimindeki FENERBAHÇE 5

IRC 3 sınıfı

1. Berk Gürpınar yönetimindeki HYATT REGENCY-GEMINI SAILNG

2. Berkcan Arat yönetimindeki PATILIBAHÇE YELKEN TAKIMI-BE BLUE

3. Berk Balta yönetimindeki NTS DANIŞMANLIK FALCON

IRC 4 sınıfı

1. Gül Çelikel yönetimindeki KUPA KIZI-SETUR MARINAS

2. Boran Burcu yönetimindeki LINEA ROSSA-ANKA

3. Ahmet Murat Tan yönetimindeki ÇİĞLİ BELEDİYESİ-BEAR SAILING

Gezgin (A) sınıfı

1. Yusuf Erce Demirtaş yönetimindeki VAMOS

2. Burak Algon yönetimindeki MY FIRST

3. Mustafa Erol yönetimindeki GRAND MOBY

Gezgin (B) sınıfı

1. Cavit Aksoy yönetimindeki LUCE

2. Atilla Gökova yönetimindeki ATİYE

3. İbrahim Tunay Can yönetimindeki FORTUNA

Gezgin (C) sınıfı

1. Nurettin Ali Akkın yönetimindeki ONELIFE

2. Hasan Oğuz Genç yönetimindeki Sarı-1

3. Melih Güzel yönetimindeki MAYA

SB GENEL

1. Saruhan Çınay yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA NIMBUS

2. Ali Kemal Tüfekçi yönetimindeki GİSBİR-SENSEI

3. Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

SB GRUP

1. Mehmet Dinçay yönetimindeki KS GLOBAL LOJİSTİK

2. Poyraz Abda yönetimindeki HSSK-QUICK SİGORTA NIMBUS

3. Alp Güçer yönetimindeki MASKOT

Kesin sonuçların yer aldığı tam listeye ve yarış hakkında detaylı bilgiye https://sailturkey.racing adresinden ulaşılabilir.

3 gün sürecek mücadele

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları 30 Ekim'de Mavi Vatan Kupası ve 31 Ekim'de Barbaros Hayreddin Paşa Kupası ile devam edecek ve 31 Ekim'de Ataköy Hyatt Regency Otel'de düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek. Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının (Muğla ve İstanbul) sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak.

Ülke Tanıtımına Büyük Katkı

Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışı'na birçok ülkeden dünyanın en iyi yelkencileri katılarak, İstanbul'un sunduğu doğal, kültürel ve tarihi güzellikleri yarış boyunca bütün dünyaya göstererek ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslararası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indiriliyor.

Yarışların ilk etabı Türkiye'nin marka şehirlerinden turizm başkenti Muğla'da, Halikarnas Kupası için 25-27 Haziran 2021 tarihleri arasında Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti.

İlki geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen ve dünyanın en prestijli yelken organizasyonları arasında yer alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları, bu yıl ilk defa Muğla ve İstanbul olmak üzere iki etap halinde düzenlendi. Yarışların ilk etabı olan Muğla etabı, 25-27 Haziran tarihleri arasında Muğla Valisi Sn.Orhan Tavlı'nın start vermesiyle, dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleşti. Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya, Hollanda ve Türkiye dahil 6 ülkeden 37 ekibin mücadele verdiği yarışta, ulusal ve uluslararası 300'ü aşkın yarışçı, 8 grupta Halikarnas Kupası için yarıştı. Yarış boyunca Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koyları, Knidos Antik Kenti'nin tarihi dokusunun maviyle buluştuğu muhteşem manzarası Muğla'nın eşsiz güzellikleri Yarışçılara eşlik etti.