Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları heyecanı yarın başlıyor

24 Haziran 2021 Perşembe 14:25 - Güncelleme: 24 Haziran 2021 Perşembe 14:25

DHL Express ana sponsorluğunda düzenlenen Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'yla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Muğla Valisi Orhan Tavlı, "Yarışlar Muğla'nın eşsiz güzelliklerinin tanıtımına olanak sağlayacaktır. Bodrum, Datça ve Marmaris'in eşsiz güzellikteki koylarında düzenlenecek bu organizasyon, Muğla'nın spor turizmine yönelik çeşitli destinasyonlarının, doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin yarış boyunca tanıtılmasına büyük katkı sunacaktır. Muğla, sahip olduğu çok çeşitli alternatif olanaklarıyla birçok uluslararası spor organizasyonlarına başarıyla ev sahipliği yapmıştır. İlimizde spor turizminin yaygınlaştırılması için tüm kurum ve kuruluşlarımızla gereken desteğe hazır olduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum. Yarışların ilk etabı olan Halikarnas Kupası'nın ülkemiz turizminin gözbebeği olan Muğla'mız ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederken, tüm katılımcı sporculara şimdiden başarılar diliyor, yurtiçinde ve yurtdışında tüm misafirlerimizi Muğla'mızın eşsiz güzelliklerini paylaşmaya, görmeye davet ediyorum" dedi.

Basın toplantısında Cumhurbaşkanlığı Uluslar arası Yat Yarışları'nın Muğla etabıyla ilgili bilgi veren İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu da "Muğla, tarihi, doğal güzellikleri ve tesisleriyle dünya standartlarında bir marka. Muğla, dünyanın parlayan yıldızı olmak adına tüm bu vasıflara, birçok dünya ülkesinden çok daha fazla sahip. Bu organizasyonla ülkemizin pozitif imajına katkı sağlamak, hem de Muğla ilimizin tanıtımına katkı sağlamayı çok önemsiyoruz. Ülkemizin de yurtdışında tanıtımına büyük çaba harcıyoruz. İlerleyen yıllarda bu yarışın başta Akdeniz olmak üzere tüm dünyada büyük ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz. Ayrıca sporcu anlamında, ekipler anlamında bu yarış çok zorlu bir yarış. 125 deniz millik bir rotayı akıntı ve denizin dalgalarına, akıntılarına rüzgâra karşı sporcular kat edecek. Bence Avrupa'nın sayılı yarışlarından biri" açıklamasında bulundu.

Halikarnas Kupası için mücadele verecek.

Cumhurbaşkanlığı 2.Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı, yarın dünyanın en özel destinasyonlarından Marmaris-Bodrum rotasında gerçekleştirilecek. 25 Haziran'da Marmaris'ten saat 15:00'te start alacak olan yarışta; ekipler Halikarnas Kupası için mücadele verecek. Yarışların, ödül töreni 27 Haziran tarihinde Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim 2021'de

İstanbul etabı, 'İki kıtada yaşayan şehir' adıyla göz kamaştırıcı güzellikteki Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda başlayacak etapta, Cumhuriyet Kupası (İstanbul Boğazı), Mavi Vatan Kupası (Adalar parkuru) ve Barbaros Hayreddin Paşa Kupası (Caddebostan parkuru) yarışları düzenlenecek. İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansını bulacak. İstanbul etabı 31 Ekim'de görkemli ödül töreni ile sona erecektir.

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Kıtalararası Yarışacaklar

Dünyanın dört bir yanından katılacak yelkenli tekneler ve yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacaktır.

Devlet ve özel sektörün üst düzey yöneticileri ile uluslar arası misyon temsilcilerinin de izleyeceği Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nda, yarış öncesi pandemi önlemleri kapsamında İl Hıfzıssıhha görevlileri koordinasyonunda tüm katılımcılara PCR testi uygulanarak oluşabilecek riskler en aza indirilecek.