Cumhurbaşkanlığı 3.Uluslararası Yat Yarışları İstanbul etabı 28-30 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek

İki kıta arasında düzenlenen dünyadaki tek yat yarışı olma özelliği taşıyan Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları, 28-30 Ekim 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Türkiye Yelken Federasyonu'nun 2022 takvimine de giren yarışların İstanbul etabı kapsamında; 28 Ekim'de Caddebostan-Adalar Parkuru'nda Barbaros Hayreddin Paşa Kupası, 29 Ekim'de İstanbul Boğazı Parkuru'nda Cumhuriyet Kupası ve 30 Ekim'de Moda-Adalar Parkuru'nda Mavi Vatan Kupası yarışları düzenlenecek.



29 EKİM CUMHURİYET KUPASI GÖRKEMLİ BİR GÖRSEL ŞÖLEN SUNACAK



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılar, İstanbul Boğazı'nda iki kıta arasında muhteşem bir parkurda Cumhuriyet Kupası için yarışacak. Cumhuriyet Kupası yarışları 29 Ekim günü Dolmabahçe önlerinde Atatürk ve Silah Arkadaşları onuruna saygı duruşu ile başlayacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI İÇİN KITALARARASI YARIŞACAKLAR



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nın iki etabının sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışı Şampiyonu unvanına ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'na hak kazanacak. İstanbul etabı 30 Ekim'de Tersane İstanbul'da düzenlenecek görkemli ödül töreni ile sona erecek.

23 ÜLKEDEN YABANCI SPORCU KATILIYOR



Cumhurbaşkanlığı 3. Uluslararası Yat Yarışları'nı Türkiye'ye kazandıran İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu, yarışların ilk etabının 25-27 Mayıs tarihleri arasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlendiğini anımsatarak, "Marmaris etabını Türkiye'nin yanı sıra İspanya, İsviçre, Hollanda, Portekiz, İtalya, Slovenya, Fransa, Almanya, Avusturya, Macaristan, Belarus, Litvanya ve İngiltere'den 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştirdik. Her yıl ivme giderek yükseliyor ve uluslararası katılım giderek artıyor" dedi.

İstanbul etabına ise 23 ülkeden yüzlerce sporcunun katıldığına işaret eden Başkan Yemlihaoğlu, yarışların ülkenin tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı. Yemlihaoğlu, "İstanbul 3. Uluslararası Yat Yarışları, dünyada eşi benzeri olmayan bir lokasyonda gerçekleşecek. Bir tarafınız Asya, bir tarafınız Avrupa böyle bir lokasyonda yarış düzenlemek heyecan verici. İstanbul'un binlerce yıllık tarihini, dinlerin, kültürlerin buluştuğu kesiştiği bir noktada uluslararası katılımlı bir organizasyon düzenlemenin, eşsiz bir değeri olacağına inanıyoruz. Bu yarışın tüm yat dünyasında ilgi uyandırması ve en prestijli yarışlar arasında yer alması en büyük hedefimiz" diye konuştu.