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Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ikinci etabı başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2021) ikinci etabı, Konya'da başladı.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 12:44 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 12:44
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Mevlana Meydanı'ndan başlayan Konya-Konya etabının startını, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

TUR 2021'in ikinci gününde bisikletçiler, Mevlana Müzesi'nden başlayıp Alaaddin Tepesi'nde bitecek 144,9 kilometrelik parkurda mücadele edecek.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci etabına 25 takımdan 170 bisikletçi katıldı.

Mevlana Meydanı'ndan verilen startın ardından bisikletçiler, Üniversite, Akyokuş, Kızılören, Sefaköy ve Maram rotasını takip ederek Alaaddin Tepesi'nde parkuru tamamlayacak.

Bu yıl ilk rotanın Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmesinden dolayı bu etabın yerine dün Konya'da 72,4 kilometrelik Konya-Konya telafi etabı organize edilmişti.

25 takımdan 172 sporcunun katıldığı Konya-Konya telafi etabını, Rally takımından Hollandalı Arvid de Kleijn birinci sırada tamamlamıştı.

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