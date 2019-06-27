Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu liste dışı bırakıldı
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2020 Dünya Turu (WorldTour) takviminde, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yer verilmedi.
Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2020 Dünya Turu (WorldTour) takviminde, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na yer verilmedi.
UCI tarafından yapılan açıklamada, son iki yıl içinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yarışlarında, gerekli olan Dünya Turu seviyesinde 10 takım katılımının sağlanamaması gerekçesiyle, organizasyonun takvimden çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun önemi gerekçesiyle gelecek yıl başlayacak UCI ProSeries kategorisinde yer bulabileceği ifade edildi.
İlk kez "Marmara Turu" adıyla 1963 yılında düzenlenen organizasyon, 1965'te uluslararası statü kazandı. Organizasyon, 1966 yılından itibaren ise Cumhurbaşkanlığı himayesine alındı. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, UCI tarafından 2008'de "2.1" kategorisine, 2010'da da "2. HC" seviyesine yükseltildi. Tur, 2017'den itibaren en üst kategori olan Dünya Turu takviminde yer aldı.
(AA)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.