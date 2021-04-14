Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 4. etabını Cavendish kazandı

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:24 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 15:24

Antalya'nın Alanya ilçesindeki İskele Caddesi'nden başlayan 184.4 kilometrelik etaba 169 sporcu katıldı.

Turun ikinci etabı Konya-Konya'yı ve üçüncü etabı Beyşehir-Alanya'yı da kazanan Cavendish yine yarışı en önde tamamladı. Büyük Britanyalı sporcu yarışı 4 saat 9 dakika 38 saniyelik derecesiyle kazandı.

Dördüncü etapta ikinci ve üçüncü sıra değişmedi.Beyşehir-Alanya etabında olduğu gibi Belçika'nın Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Belçika'nın Bingoal Pauwels Sauces WB takımından Polonyalı Stanislaw Aniolkowski ise üçüncü sırayı elde etti.

Öte yandan Belçika'nın Alpecin-Fenix takımında mücadele eden İtalyan Sacha Modolo yarışı tamamlayamadı.

TURKUAZ MAYO YİNE CAVENDİSH'TE

Genel klasmanda 14 saat 12 dakika 42 saniyeyle Mark Cavendish liderliğini sürdürdü.

Üst üste 3. etabını kazanan Cavendish, genel klasmanda birinci olduğu için Kemer-Elmalı (Göğübeli) etabında turkuaz mayoyu giymeye hak kazandı.

Genel klasmanda Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından ise Belçikalı Jasper Philipsen 12 saniye geriden ikinci, ABD'nin Rally Cycling takımından Hollandalı Arvid De Kleijn ise 20 saniye geriden üçüncü sırada yer alıyor.

FİNİŞTE KAZA YAŞANDI

Yarışın son metrelerinde birçok bisikletçinin karıştığı bir kaza yaşandı.

Belçika'nın Alpecin-Fenix takımından Alman Alexander Krieger ile ABD'nin Wildlife Generation takımından ABD'li Noah Granigan son 150 metrede kaza yaptı.

Sporcular için ambulans alana girdi. Tedavilerinin yapılmaları için kaza yapan sporcular Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KRİTİK ETAP YARIN YAPILACAK

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5. etabı Kemer-Elmalı (Göğübeli) arasında yapılacak.

Genel sıralamanın belirlenmesinde etkili olacak 160.3 kilometrelik bu etapta bisikletçiler, tırmanış gerçekleştirecek.