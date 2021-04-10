İSTANBUL 11°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2021 Cumartesi / 28 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,155
  • EURO
    9,7089
  • ALTIN
    457.312
  • BIST100
    1393.24
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kapadokya etabına kar engeli
Spor

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun Kapadokya etabına kar engeli

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın yapılması planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 13:48 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 13:48
ABONE OL

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk gününde yarın geçilmesi planlanan Nevşehir-Kapadokya etabı, yoğun kar yağışı nedeniyle iptal edildi.

Nevşehir'de dün akşam başlayan yoğun kar yağışının şiddetini artırması sonucu turun ilk etabının yapılması için uygun şartların oluşmadığı belirlendi. Kar yağışının yarın da devam edecek olması nedeniyle 167,3 kilometrelik ilk etap yarışının yapılmaması kararı alındı.

Nevşehir-Kapadokya etabının listeden çıkartılması sonrası 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 12 Nisan Pazartesi günü 144,9 kilometrelik Konya-Konya etabıyla start alacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.