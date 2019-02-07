'Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu' iddialarına yalanlama
Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kurulduğu yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Bazı basın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kuruldu" başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarınca, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
AA
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