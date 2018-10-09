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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), 20 takımdan 140 sporcunun katılımıyla Konya'da start verdi.

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2018 Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), 20 takımdan 140 sporcunun katılımıyla Konya'da başladı.

TUR 2018'in startını, Mevlana Meydanı önünden Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Konya Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı verdi.

Tura ayrıca Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da katıldı.

Bisikletçiler ilk gün 148,4 kilometrelik etapta yarışacak.

Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağlayan turun ilk gününde bisikletçiler, etaplara bu yıl eklenen ve startın verildiği ilin adını taşıyan Konya-Konya etabında yarışacak.

Bu yıl 54. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 14 Ekip Pazar günü İstanbul'da son bulacak.

Dünyanın tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca yaklaşık 950 kilometre pedal çevirecek.

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