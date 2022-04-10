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Spor

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ilk etabın galibi belli oldu

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Bodrum ile Kuşadası arasındaki 207 kilometrelik ilk etabını Lotto Soudal takımından Avustralyalı Caleb Ewan, 4 saat 38 dakikada 5 saniyelik derecesiyle kazandı.

DHA10 Nisan 2022 Pazar 15:08 - Güncelleme: 10 Nisan 2022 Pazar 15:08
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6 WorldTour, 12 Pro ve 7 kıta takımı olmak üzere 25 takım ile 14 ülkeden 167 bisikletçinin katılımıyla start alan dev organizasyonda ilk etapta Alpecin Fenix takımından Belçikalı Jasper Philipsen ikinci, Team Bike Exchange Jayco takımından Avustralyalı Kaden Groves üçüncü oldu. Kariyerinde Fransa Turu ve İtalya Turu'nda 5'er etap birinciliği olan Ewan, bu sonuçla Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki 3'üncü etap birinciliğini elde etti.

Ewan'a turun liderinin taşıdığı turkuaz mayoyu Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu verdi. En iyi sprinterin giydiği yeşil mayoyu da Caleb Ewan giymeye hak kazandı. Yarışın tırmanış liderinin giydiği kırmızı mayoyu ilk günden Nicoles Edet, Türkiye'nin güzellikleri mayosu olan beyaz mayoyu Sakarya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ukraynalı Vitaliy Buts giymeye hak kazandı. Buts, podyuma Ukrayna Bayrağı'yla çıkarken, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki gösterilip ödül töreninde, "Savaşa hayır" mesajları verildi. 8 etapta 1303 kilometre sürüp İstanbul'da son bulacak organizasyonda yarın 158 kilometrelik Selçuk-Alaçatı etabı geçilecek. Etabın startı saat 10.45'te verilecek.

  • Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu
  • Lotto Soudal
  • Caleb Ewan

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