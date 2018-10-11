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Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Alanya-Antalya etabını Sam Bennett kazandı

Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (Tour of Turkey) 154.1 kilometrelik Alanya-Antalya etabını 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle Sam Bennett kazandı.

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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ikinci etabı olan Alanya-Antalya yarışı için İskele Caddesi Şelale Meydanı'nda start verdi. Yarış start alanında Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak, vatandaşlar, turistler ve öğrenciler yer aldı. Alanya'dan Antalya'ya 154.1 kilometrelik parkurda 20 ülkeden 138 sporcu pedal çevirdi.

Alanya-Antalya etabını 3 saat 24 dakika 37 saniyeyle Sam Bennett kazandı.

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