Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı Halikarnas 100. Yıl Kupası Sona Erdi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası sona erdi. Ege'nin masmavi sularında, muhteşem doğal güzellikler içinde 14 ülkeden, 45 takımda 450'den fazla sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarış toplamda 250 deniz milinden oluşan bir parkurda tamamlandı. Yerli ve yabacı sporcuların Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında büyüleyici bir atmosferde gerçekleştirdiği yarışta "IRC" ve "Gezgin" sınıfı, boyları 9 ile 15 metre arasında değişen yelkenliler yarıştı. Teknelerde en az 2, en fazla 15 kişilik ekiplerden oluşan takımlar yarışırken, yarışçılar oldukça zor ve çekişmeli bir etapta, çok sıcak bir havada, uzun ve zorlu bir parkurda yarıştı. Dereceye giren takımlar ödüllerini bu akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreninde alacak.

100. Yıl Cumhuriyet Kupası Coşkusu İstanbul'da

T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Muğla Valiliğinin destekleriyle, DHL Express Ana Sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından turizm cenneti Muğla'da gerçekleştirilen organizasyon ülkemizin doğal, tarihi ve kültürel güzelliklerinin uluslararası platformlarda tanıtılmasına katkı sağlarken, izleyenlere görsel bir şölen yaşattı. Yelken yarışlarının ikinci etabı Cumhuriyetin 100. yılında 27-29 Ekim tarihlerinde kıtaların buluşma noktası İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Halikarnas 100. Yıl Kupası Tüm Sınıflar Genel Klasman Sonuçları:

IRC 0 Sınıfında

1. TARANOV MAXIM Yönetimindeki MAGIC TWELVE TEAM

2. SERHAT ALTAY Yönetimindeki ARKAS

3. PETR KOCHNEV Yönetimindeki SAIL EXPERTS

IRC 1 Sınıfında

1. TIMOFEY ZHBANKOV Yönetimindeki ROSSKO RACER

2. ALIAKSANDR RACHEUSKI Yönetimindeki PAVETRA

3. BARIŞ KONCAGÜL Yönetimindeki FENERBAHÇE DOĞUŞ YELKEN YAT TAKIMI

IRC 2 Sınıfında

1. RYTOV IGOR Yönetimindeki BOGATYR

2. ONUR BİLGEN Yönetimindeki MEDIAMARKT YELKEN TAKIMI

3. HALİL ARIKAN Yönetimindeki BAYMİNERAL-HEYSAIL RACE TEAM

IRC 3 Sınıfında

1. VIKTOR ZAKHAROV Yönetimindeki SPACE JOCKEY

2. ALİ ÖZTÜRK Yönetimindeki ADA SAILING TEAM

3. EVREN KONCAGÜL Yönetimindeki KMH RIGGING

IRC 4 Sınıfında

1. KAAN PARLAS Yönetimindeki CYGNUS

2. HASAN ÇIPLAK Yönetimindeki M2 - OLIVE FARM DATÇA

3. UĞUR ESEN Yönetimindeki SAIL FAST RACING TEAM

Gezgin A Sınıfında

1. SEMİH PEKYÖRÜR Yönetimindeki HALİÇ SU SPORLARI KULÜBÜ

Gezgin B Sınıfında

1. HASAN BASRİ ASLAN Yönetimindeki BLUE DREAMS

Gezgin C Sınıfında

1. URCUN CANEL Yönetimindeki DHL AsOne