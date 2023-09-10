Cumhuriyet Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, bitti

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, federasyonun 2023 yılı faaliyet programında yer alan organizasyona 349 sporcu katıldı.

Şampiyonaya kayıt yaptıran sporcular, klasik yay ve makaralı yay kategorilerinde şampiyonluk için mücadele etti.

Organizasyonda madalya kazanan sporcuların isimleri şöyle:

Klasik yay kadınlar:

Altın: Dünya Yenihayat

Gümüş: Yasemin Ecem Anagöz

Bronz: Ece Aleyna Öztürk

Klasik yay erkekler:

Altın: Efe Gürkan Maraş

Gümüş: Harun Kırmızıtaş

Bronz: Mustafa Özdemir

Makaralı yay kadınlar:

Altın: Hazal Burun

Gümüş: Emine Rabia Oğuz

Bronz: Helin Satıcı

Makaralı yay erkekler:

Altın: Batuhan Akçaoğlu

Gümüş: Emircan Haney

Bronz: Egemen Uslu

Klasik yay kadın takımı:

Altın: Alçin Duru Akboğa, Aslı Er, Duru Uluçay

Gümüş: Beril Aydınlar, Ezgi Başaran, Yağmur Şahin

Bronz: Elif Berra Akkır, Gizem Özkan, Nisanur Pınar

Klasik yay erkek takımı:

Altın: Emirhan Orunoğlu, Kutay Tek, Hamza Yücel

Gümüş: Musa Arzuman, Harun Kırmızıtaş, Muhammed Abdullah Yıldırmış

Bronz: Berkay Akkoyun, Ali Aydın, Toprak Türker

Klasik yay karışık takım:

Altın: Defne Derebaşı, Yunus Emre İspir

Gümüş: Naile İremsu Çevak, Ayaz Kocagöz

Bronz: Yasemin Ecem Anagöz, Samet Ak

Makaralı yay kadın takımı:

Altın: Hazal Burun, Ecesu Demircan, Songül Lök

Gümüş: Ayşenur Fenerci, Emine Rabia Oğuz, İpek Tomruk

Bronz: Bürge Nazra Baran, Derya İpek Okyar, İnci Saracık

Makaralı yay erkek takımı:

Altın: Batuhan Akçaoğlu, Mustafa Veysel Ekinci, Yağız Sezgin

Gümüş: Yunus Emre Arslan, Seyit Hasarpa, Egemen Uslu

Bronz: Efe Diril, Kerem Efe Sütsever, Yakup Yıldız

Makaralı yay karışık takım:

Altın: Hazal Burun, Emircan Haney

Gümüş: Sahra Seher Karagöz, Yakup Yıldız

Bronz: Şeydanur Utuş, Haydarcan Yıldırım