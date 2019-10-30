Cumhuriyet Bayramı coşkusu

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı, kulüplerimiz ve federasyonlarda da büyük bir coşku ile kutlandı. Başta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere kulüplerimiz, Futbol Federasyonu ile Basketbol Federasyonu ile diğer federasyonlar cumhuriyetimizin kuruluşunun 96. yılı için kutlama mesajları ve özel videolar yayınladı. Galatasaray Kulübü’nün yayınladığı videoda minik bir çocuk, Sarı-Kırmızılı futbolcuları ziyaret ederek onların bayramını kutluyor, yabancı futbolculara da “Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun” mesajını söylettiriyor. Kulüpler ayrıca idman sahasında Türk bayraklı fotoğraf çektirip, bunları da sosyal medyadan Türk halkına iletti.

BARCELONA’DAN 29 EKİM KUTLAMASI

İSPANYA La Liga ekiplerinden Barcelona, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı unutmadı. Barcelona, özel bir görsel ile birlikte ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun’ ifadelerine yer verdi.