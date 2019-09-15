Cumhuriyet tarihinde bir ilk oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda kadınlarda 50 metre sırtüstü kategorisinde 44.74'lük derecesiyle gümüş madalya alan milli yüzücü Sümeyye Boyacı AA muhabirinin soruların yanıtladı.

"Çok duygulandım. Karışık duygular içerisine girdim." ifadelerini kullanan Sümeyye, şunları kaydetti:

"Rakibim kolları olduğu için 3 salise ile birinciliği yakaladı. Ben cumhuriyet tarihimizin yüzmedeki ilk kadın dünya ikincisi oldum. Bu da benim için çok büyük bir gurur. Henüz 16 yaşındayken dünya ikincisi olabilmek benim için apayrı bir gurur. İnşallah çok daha güzel başarılar elde edeceğiz. Bayrağımızı yine dalgalandırdım."

Sümeyye Boyacı şampiyonada başta Londra'daki Türkler olmak üzere aralarında milli takım sponsorları ile Gençlik ve Spor Bakanlığının da bulunduğu çevrelerin desteğini aldıklarını ifade etti.

Kendisine iletilen çok sayıda mesajda, "Bizim gözümüzde asıl birincisin" denildiğini aktaran milli sporcu, "Ben de aslında ikinci olduğuma inanamıyorum. Bana da sanki birinci olmuşum gibi geliyor." diye konuştu.