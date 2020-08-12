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Spor

Cüneyt Biçer Karşıyaka'dan süre istedi

Soner Tolungüç'le yollarını ayıran Karşıyaka, teknik direktörlük için Cüneyt Biçer'le masaya oturdu. Yapılan görüşme sonrasında Biçer, yeşil kırmızılı yönetimden düşünmek için süre istedi.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 14:55
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TFF 3. Lig'de takıma Play-Off finali oynatan teknik direktör Soner Tolungüç'le yollarını şartlarda anlaşamayıp ayıran Karşıyaka, listesindeki Cüneyt Biçer'le masaya oturdu. Ligde Play-Off'tan 2017'de Altay'ı, geçen sezon da finalde Karşıyaka'yı seri penaltılarla eleyip Turgutluspor'u 2. Lig'e çıkaran Biçer, yapılan görüşmenin ardından düşünmek için süre istedi.

TFF 2. Lig takımlarından da teklifler alan tecrübeli teknik adamın Kaf-Kaf'ta çalışmayı istediği ancak transfer yasağının açılıp açılmayacağını sorduğu öğrenildi. Karşıyaka, Biçer'le anlaşamama ihtimaline karşı Fatih Uygun ve Erman Güraçar alternatiflerini de gündeme aldı. Daha önce teknik direktörlük yapan Atilla Güneş ise halen sürdürdüğü sportif direktörlük görevinden ayrılmak istemediğini belirtmişti.

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