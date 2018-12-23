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Cüneyt Çakır, Galatasaray - Sivasspor maçının VAR hakemi olarak görev yapacak

Dün akşam Kasımpaşa'nın sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada düdük çalan Cüneyt Çakır, bugün Galatasaray ile DG Sivasspor arasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) oldu.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında bu akşam sahasında DG Sivasspor ile karşılaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Halil Umur Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. 
 
Bu müsabakanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki VAR merkezinde AVAR olarak da Arda Kardeşler yer alacak. 
 
Galatasaray-Sivasspor karşılaşmasının VAR'ı Cüneyt Çakır, dün akşam Kasımpaşa'nın evinde Beşiktaş'ı 4-1 mağlup ettiği mücadelede düdük çalmıştı. 42 yaşındaki hakem, böylelikle 24 saat arayla Süper Lig'de son haftanın önemli iki maçında görev almış olacak.

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