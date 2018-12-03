Cüneyt Çakır VAR'a gidip oyunu devam ettirdi Fatih Terim çıldırdı

Süper Lig'in 14'ünce haftasında Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim VAR kararlarına isyan etti. Kendisine verilen locayı kabul etmeyerek protokol müdürünün odasındaki televizyondan maçı izleyen Fatih Terim'in yaşanan pozisyonlarda oldukça heyecanlandığı gözlendi.

Özellikle Onyekuru'nun pozisyonundan sonra çevresindekilerle bir şeyler konuşan Terim'in sinirli hareketleri dikkat çekti. Karşılaşma sonrası büyük üzüntü yaşayan Fatih Terim, stadı herhangi bir açıklama yapmadan terk etti.

Bu sonuçla Beşiktaş puan tablosunda Galatasaray ile durumu eşitledi. Başakşehir ile farkı 6 puana düşüren siyah beyazlılar şampiyonluk yolunda yeniden söz sahibi oldu.

MAÇ ÖNCESİ YEMEK TEKLİFİNE RET

Galatasaray yönetimi, Beşiktaş'ın derbi öncesi yönetimler arası dostluk yemeği davetine de katılmadı.

Galatasaray cephesindeki bu tutumun, Fikret Orman başkanlığındaki Kulüpler Birliği'nin Sarı-kırmızılı kulübe karşı aldığı tavır nedeniyle olduğu biliniyor.