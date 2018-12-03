Cüneyt Çakır, Vida ve Onyekuru pozisyonlarında VAR'a gitti

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan derbide hakem Cüneyt Çakır birkaç defa VAR'a gitti. Galatasaray'ın en çok itiraz ettiği pozisyon ise Onyekuru'nun ceza sahasında penaltı beklediği an oldu. Çakır, önce penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra ise Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

Bir başka pozisyon ise ilk yarıda yaşandı. Medel'in uzaklaştırmak istediği top Vida'nın eline doğru yöneldi. VAR'a giden Çakır, yakın topun ele yakın mesafeden çarptığı gerekçesiyle oyunu devam ettirdi.