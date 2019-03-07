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Cüneyt Çakır'a Porto - Roma maçında tepki yağdı

Romalı futbolcu Kostas Manolas, Cüneyt Çakır'ın kararlarına tepki göstererek 'Hakem penaltımızı vermedi. VAR'a bile gitmedi. Utanç verici bir karar.' dedi.

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Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya 3-1 mağlup olan Roma'da savunma oyuncusu Kostas Manolas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
 
Manolas, ikinci uzatma devresinin son dakikalarında Patrik Schick'in yerde kaldığı pozisyona Cüneyt Çakır'ın devam kararı vermesine tepki gösterdi.
 
"UTANÇ VERİCİ BİR KARAR"
 
Kostas Manolas, "Hakem penaltımızı vermedi. VAR'a bile gitmedi. Utanç verici bir karar. Bize, VAR'ın kendisine hiçbir şey olmadığını söylediğini iletti. Ancak açık temas var. Kendisi de görebilirdi" şeklinde konuştu.
 
"ARTIK MAZERET YOK"
 
Manoals, sözlerini "Geçen sezon Liverpool karşısında iki penaltımızı vermediler ve bizden özür dilediler. Ancak şimdi VAR var ve gidip bakmalısın. Artık mazeret yok" ifadeleriyle tamamladı.
 

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