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Spor

Cüneyt Çakır'dan tarihi başarı! Monaco - PSV maçıyla...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Monaco - PSV maçına atanan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkacak.

2 Kasım 2021 Salı 13:42 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 13:42
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Fransa'nın Monaco ile Hollanda'nın PSV takımları arasında 4 Kasım Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi B grubu müsabakasını yönetecek.

Fransa'nın Monaco şehrindeki II. Louis Stadyumu'nda saat 20.45'de başlayacak müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Ulusoy olacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan VAR, Hüseyin Göçek ise AVAR olarak görev yapacak.

Bu görevle birlikte Cüneyt Çakır, uluslararası alandaki 200. müsabakasına çıkacak. Bu müsabakalar arasında 2 final ve 14 yarı final bulunuyor.

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