28 Haziran 2021 Pazartesi 20:46 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 20:46

EURO 2020 son 16 turunda İspanya ile Hırvatistan karşı karşıya gelirken, mücadeleye İspanya kalecisi Unai Simon'un yaptığı hata damga vurdu.

Grup aşamasında 6 gol atıp yalnızca 1 gol yiyerek üst tura yükselen ve Hırvatistan ile eşleşen İspanya, tüm futbolseverleri şaşkına çeviren bir hataya imza attı.

CÜNEYT ÇAKIR'A İTİRAZ

Dakikalar 19'u gösterirken İspanya Ferran Torres'le hücuma çıktı. Başarılı oyuncunun sağ kanattan açtığı ortaya Morata kafayı vurdu ancak topu Vida uzaklaştırdı. Bu pozisyonda İspanyollar, topun Vida'nın eline çarptığı ve penaltı olması gerektiği yönünde hakem Cüneyt Çakır'a itirazlarda bulundu ancak Çakır oyunu devam ettirdi.

BÜYÜK HATA



Bu pozisyonun hemen ardından, karşılaşmanın 20. dakikasında İspanya'da Pedri orta sahada Hırvatistan'ın presine maruz kaldı ve topu en gerideki kalecisi Unai Simon'a gönderdi. Son derece rahat pozisyonda olan Simon, buna karşın gelen pası kontrol edemedi ve ayağına çarpan top kaleye yönelerek ağlarla buluştu.

Büyük hata sonrası UEFA, golü Unai Simon'un kendi kalesine attığını yazarken, devre arasında kararını değiştirdi ve golü Pedri'nin kendi kalesine attığı şeklinde güncelledi.