Curry 50 sayı attı, Golden State yarı finale yükseldi

NBA Batı Konferansı çeyrek final yedinci maçında Golden State Warriors ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi.

Golden 1 Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Golden State Warriors 120-100 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükselen taraf oldu.

Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry, karşılaşmayı 50 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile tamamladı ve NBA tarihinde bir playoff serisi yedinci maçında 50 sayı bulan ilk basketbolcu oldu. Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis'in 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asisti galibiyet için yeterli olmadı.

Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde LeBron James'in önderliğindeki Los Angeles Lakers ile karşı karşıy gelecek.