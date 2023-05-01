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Spor

Curry 50 sayı attı, Golden State yarı finale yükseldi

NBA Batı Konferansı çeyrek final yedinci maçında Golden State Warriors ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi. Golden 1 Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Golden State Warriors 120-100 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükselen taraf oldu.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 08:39 - Güncelleme:
Curry 50 sayı attı, Golden State yarı finale yükseldi
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NBA Batı Konferansı çeyrek final yedinci maçında Golden State Warriors ile Sacramento Kings karşı karşıya geldi.

Golden 1 Center'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Golden State Warriors 120-100 kazandı ve Batı Konferansı yarı finaline yükselen taraf oldu.

Golden State Warriors'ta yıldız oyuncu Stephen Curry, karşılaşmayı 50 sayı, 8 ribaunt, 6 asist ile tamamladı ve NBA tarihinde bir playoff serisi yedinci maçında 50 sayı bulan ilk basketbolcu oldu. Sacramento Kings'te ise Domantas Sabonis'in 22 sayı, 8 ribaunt, 7 asisti galibiyet için yeterli olmadı.

Golden State Warriors, Batı Konferansı yarı finalinde LeBron James'in önderliğindeki Los Angeles Lakers ile karşı karşıy gelecek.

  • Stephan Curry
  • Golden State
  • Sacremento Kings

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