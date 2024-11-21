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Spor

Curry: Tek oynama amacım 5'inci şampiyonluk

Golden State Warriors'un süper yıldızı Stephen Curry, tek oynama amacının takımıyla 5'inci şampiyonluğu yaşamak olduğunu dile getirdi.

21 Kasım 2024 Perşembe 14:48 - Güncelleme:
Curry: Tek oynama amacım 5'inci şampiyonluk
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Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, kariyerinin beşinci NBA şampiyonluğu için oynadığını net bir şekilde ifade etti.

'Dubs Talk' podcastinde konuşan ve halihazırda dört NBA şampiyonluğu bulunan Curry, şu anda oynamasının tek sebebinin Warriors ile beşinci şampiyonluğu kazanma fırsatı yakalamak olduğunu itiraf etti:

"Doğrusu, şu noktada tek oynama amacım bu. Başarı anlamında önemli sayabileceğimiz tek şey budur. Basketbolu ve her gün işe gelebiliyor olmayı hala çok seviyorum. Oyun benim için halen oldukça eğlenceli. Her gece nasıl maç kazanacağımı çözmeye çalışmanın mücadelesi, halen ayak uydurmaya çalıştığım bir şey.

Saha dışında dikkatinizi dağıtabilecek çok şey olabiliyor. Ve bunlarla mücadele etmek harika bir şey. Ligin oldukça değiştiğini düşünüyorum ve 2024-25 sezonunda Golden State Warriors takımının nasıl şampiyonluk kazanacağını hayal etmeye çalışmak, diğer şampiyonluklarda olduğundan tamamen farklı.

Tüm bunlar, olabileceğim en iyi basketbol oyuncusu olmaya ve takımımla birbirimizi karşılıklı olarak zirvede tutmaya olan saplantımla bağlantılı. Ve tabii ki basketbolun tarihi kapsamında başka bir seviyeye yükselmek de söz konusu. Beş kez şampiyonluk kazanmış olmaktan bahsediyoruz. O noktada yer almak için bu güzel bir başlangıç olur ve bu konuda kesinlikle açgözlü olmak istiyorum."

Warriors sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk 14 maçta 11-3'lük bir derece elde etti.

Son şampiyonluğunu 2022'de kazanan ekip, 2023'te playoff ikinci turuna yükselmiş fakat son sezonun play-in turnuvasında Sacramento Kings'e yenilmişti.

36 yaşındaki Curry ise, bu sezon maç başına ortalama 23.0 sayı, 6.4 asist ve 5.3 ribaund ortalamaları yakalarken, saha içi %47.9 ve üçlük çizgisi gerisinden %42.7'lik bir isabet oranına sahip.

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