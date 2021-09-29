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Spor

Cyle Larin Beşiktaş'ta kalacak mı? Resmi açıklama...

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin'in siyah beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Cyle Larin'in menajeri yıldız oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu.

A Spor29 Eylül 2021 Çarşamba 18:37 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 18:37
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Cyle Larin'in Menajeri Nick Mavromaras, Cyle Larin'in sözleşmesi ile ilgili A Spor'a açıklamalar yaptı.

İşte Mavromaras'ın yaptığı açıklamalar:

Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi.

"Larin'in ihtiyaçlarını karşılamak ve onu tatmin etmek Beşiktaş yönetiminin elinde. Larin, Beşiktaş için önemli bir oyuncu olduğunu geçtiğimiz maçlarda gösterdi. Özellikle Ghezzal ile sonradan oyuna girdikleri Antalyaspor maçında."

LARİN, GEÇEN SEZON ATTIĞI GOLLERLE...

"Larin, geçen sezon attığı gollerle Beşiktaş'ın iki kupayı kazanmasında ve ekonomik olarak kazanç elde ettiği Şampiyonlar Ligi'nde yer almasında önemli rol oynadı. Beşiktaş'ın kazanacağı kupalarda önemli rol oynamaya devam edecektir."

SÖZLEŞME KONUSUNDA SORUN OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM

"Larin Beşiktaş'ı seviyor, aynı zamanda ilk 11'de oynayan diğer arkadaşlarına benzer finansal şartları bekliyor. Diğerleriyle benzer bir durum olursa, sözleşme konusunda sorun olacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı

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