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Cyle Larin resmen Belçika'da

Beşiktaş ile Cyle Larin'in yolları ayrıldı. Siyah beyazlı ekipten yapılan açıklamada Larin'in Belçika Ligi takımlarından Zulte Waregem'e kiralandığı belirtildi.

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Kulüpten yapılan açıklamada ''Profesyonel oyuncularımızdan Cyle Christopher Larin, 2019-2020 sezon sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. SV Zulte Waregem ile yapılan anlaşmaya göre, kulübün oyuncuyu sezon sonunda 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır.'' sözleri kullanıldı.

2017-18 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Larin, Süper Lig'de 16 maça çıkıp 5 gol atmıştı.

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