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Spor

Cyle Larin'in takımı küme düştü

La Liga'nın son haftasında oynanan maçların ardından 2. lige düşen son takım Real Valladolid oldu.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 00:53 - Güncelleme:
Cyle Larin'in takımı küme düştü
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La Liga'da kalmak için 6 takımın mücadele ettiği son haftada, sahasında oynadığı maçta Getafe ile 0-0 berabere kalan Valladolid, Elche ve Espanyol'un ardından lige veda etti.

Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario'nun 2018 yılından bu yana en büyük hissedarı olduğu Real Valladolid, 2020-2021 sezonunda da 2. lige düşmüştü.

Ligin 36. haftasında sakatlanan ve sağ dizinden ameliyat olan milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Getafe'nin yanı sıra, sahasında oynadığı maçta şampiyon Barcelona'yı 2-1 yenen Celta Vigo, deplasmanda Real Betis ile 1-1 berabere kalan Valencia, deplasmanda Espanyol ile 3-3 berabere kalan Almeria ve Elche deplasmanından 1-1'lik skorla dönen Cadiz ligde kaldı.

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